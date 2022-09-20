Умови контрнаступу ЗСУ в Херсонській та Харківській областях дуже різні, говорять оглядачі на Заході

Росіяни тижнями готувались до контрнаступу України в Херсонській області. Чи допоможе це їм протистояти українським Збройним Силам, обговорюють аналітики у США.

Російські сили, ймовірно, намагаються провести більш контрольований відступ в Херсонській області, вказують аналітики американського Інституту вивчення війни. Війська РФ намагаються не зупинити, а сповільнити український контрнаступ на Херсонщині і відійти на позиції, які легше захищати а також уникнути хаосу, який був при відступі з Харківської області минулого місяця, припускають аналітики.

Дослідники ISW прогнозують, що у наступні тижні ЗСУ зможуть звільнити більшість якщо не всю західну частину Херсонської області, якщо продовжать наступ та будуть і далі руйнувати шляхи поставок РФ.

В The New York Times вказують на те, що Україна вже декілька тижнів веде контрнаступ в регіоні і намагається виснажити російські сили і змусити їх здатись, чи відступити. «Однак, на відміну від північного сходу, де російські лінії були тонкими і блискавичний напад України їх швидко переміг, на півдні російські сили витратили тижні на підготовку до українського наступу і зміцнили свої позиції», — йдеться в статті.

В ISW погоджуються — в Харківській області російські війська були менш концентровані, ніж в Херсонській, а також український контрнаступ заскочив ї зненацька.

Росіяни, готуючись до українського контрнаступу, укріпили свої позиції на заході Херсонскої області і розмістили там краще навчені і екіпіровані сили, включаючи елементи 1-ї танкової армії, йдеться в повідомленні ISW. Елементи цієї армії українські війська розбили під Харковом і захопили велику кількість високоякісного обладнання, вказують дослідники.

В ISW також припустили, що удари ЗСУ по шляхах постачання через Дніпро вже вплинули на поставки Росії на правий берег, про що свідчать нещодавні повідомлення про нестачу води та їжі в окупованому Херсоні а також зменшення артилерійських обстрілів від російських сил.

Американський ветеран, який навчає українські сили, в інтерв’ю Newsweek вказав на те, що бої на півдні можуть бути більш кровопролитними, адже на українські сили очікують воєнні дії в умовах міста, щоб звільнити такі міста як Херсон, або Мелітополь. «Міські бої дуже кровопролитні, — сказав ветеран США Ерік. — Багато жертв і не важливо наскільки ви добре навчені».

Він також вказав, що українським військовим варто змінювати ментальність із оборони на наступ.

«Багато в чому, Україна оборонялась, — сказав Ерік. — В обороні умови для перемоги більше на вашій стороні, ніж в наступі». «Їм потрібно змінювати ментальність», — додав він про ЗСУ.