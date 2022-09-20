 
«  
  »

У Сенаті США відбудеться закрите обговорення щодо України

У понеділок увечері у Сенаті відбудеться секретний брифінг для сенаторів Сполучених Штатів щодо України.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє CNN з посиланням на джерела в Сенаті.

Зазначається, що брифінг відбувається після того, як Україна досягла певних успіхів у контрнаступальних зусиллях проти Росії минулого тижня, а адміністрація Байдена оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів.

За інформацією ЗМІ, Україна нещодавно попросила у США у тому числі тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів, аргументуючи, що це необхідно для продовження звільнення окупованих територій.

20 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  