У Сенаті США відбудеться закрите обговорення щодо України

У понеділок увечері у Сенаті відбудеться секретний брифінг для сенаторів Сполучених Штатів щодо України.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє CNN з посиланням на джерела в Сенаті.

Зазначається, що брифінг відбувається після того, як Україна досягла певних успіхів у контрнаступальних зусиллях проти Росії минулого тижня, а адміністрація Байдена оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів.

За інформацією ЗМІ, Україна нещодавно попросила у США у тому числі тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів, аргументуючи, що це необхідно для продовження звільнення окупованих територій.