У парламенті Швейцарії закликають відключити від SWIFT усі банки РФ

Депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер заявив, що від міжбанківської платіжної системи SWIFT мають бути відключені всі російські банки, а санкції загалом посилені.

Про це він сказав в інтерв’ю Guildhall.

«Я виступаю за розширення санкцій, я вважаю, що ми маємо накласти санкції на всі банки, на всіх олігархів, і я також підтримую заборону на видачу віз усім росіянам у принципі, лише якщо вони не опоненти режиму», — заявив Вальдер.

Водночас він зазначив, що Швейцарія може підтримувати лише ті санкції, які ухвалює ООН, ОБСЄ чи ЄС.

«Проблема в тому, що Швейцарія може підтримувати лише ті санкції, які ухвалює ООН, ОБСЄ або наші найближчі партнери, тобто ЄС. Ми можемо лише приєднатися до санкцій ЄС, не маючи змоги запроваджувати їх самостійно. Якщо банк не в списку ЄС, ми не можемо накласти на нього санкції, хоча й намагалися внести зміни до свого законодавства, але поки що не внесли. Але так, я вважаю, що ми маємо розширити заходи, що вживаються», — додав депутат.

Зазначається, що на сьогодні від системи SWIFT відключено лише сім російських банків із загальної кількості. Решта банків продовжують функціонувати, використовуючи SWIFT.