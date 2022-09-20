США розглядають передачу Україні танків Abrams

Сполучені Штати можуть передати Україні сучасні танки, але спершу українські військові мають навчитися їх використовувати та обслуговувати.

Про це CNN на умовах анонімності заявив високопоставлений американський чиновник з питань оборони.

Питання передусім полягає у можливості України обслуговувати ці танки і забезпечення навчання екіпажів для ефективного бойового застосування.

За словами чиновника, танки «абсолютно готові» для надання Україні в майбутньому, але це не варіант для негайної передачі через проблеми з навчанням, обслуговуванням та забезпеченням.

«Ми розглядаємо всі українські збройні сили та розглядаємо на майбутнє, які можливості їм знадобляться, і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в розбудові цих можливостей», – сказав чиновник.

Танк M1A1 Abrams військових США в Іраку. 2005 рік. Фото з відкритих джерел

Аналогічну інформацію поширив американський журналіст та репортер Джек Детч у Twitter.

«Представник оборонного відомства США заявив, що “танки на столі” для українських сил, але Україні потрібно буде продемонструвати здатність підтримувати більш сучасні варіанти, щоб отримати їх. Західні країни вже надали Україні танки радянських часів», – написав журналіст.

Наразі невідомо, які саме танки уряд США готовий передати Україні у майбутньому.

Це можуть бути американські танки M1 Abrams ранніх модифікацій або інші моделі, які США уже зняли із озброєння своєї армії.

Танк Leopard 2А4. фото з відкритих джерел

Про те, що Україна розраховує отримати танки Abrams від Сполучених Штатів та Leopard 2 від Німеччини, на початку вересня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

енис Шмигаль. Фото: ЗМІ України

Тоді він зазначив, що Україна прагне якнайшвидше отримати сучасні бойові танки: не лише німецькі, а й американські.

«Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки Abrams, а Німеччина – Leopard 2. Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою», – заявив Шмигаль.