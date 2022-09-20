В 2023 Великобритания выделит Украине 2,63 млрд долл За добу ЗСУ відбили ворожі атаки в районах чотирьох населених пунктів » Сепаратисты ДНР и ЛНР пытаются срочно организовать «референдумы» о присоединении к России Сепаратисты Донбасса напуганы украинским контрнаступлением и потому в очередной раз просят Россию аннексировать оккупированные украинские территории, что позволит Кремлю получить предлог для всеобщей мобилизации и начала нового витка войны, заявил глава Луганской области Украины Сергей Гайдай. Перед этим в понедельник так называемая «Общественная палата ЛНР» обратилась к Леониду Пасечнику с просьбой срочно провести «референдум» о присоединении к России. Вскоре аналогичное заявление выпустила «Общественная палата ДНР», которая обратилась к Денису Пушилину такой же просьбой. «Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами…», — заявил в понедельник журналистам глава «Общественной палаты ДНР» Александр Кофман. «Оккупанты снова заговорили о «выборах без выборов», потому что вооруженные силы Украины загнали их в тупик», — прокомментировал глава Луганской области Сергей Гайдай вечерний звонок Пушилина Пасечнику. Комментируя сообщения о «референдумах», советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «российские пропагандисты влюблены в них как в панацею». «У меня для них плохие новости, — написал Подоляк в «Твиттере». — Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым — это Украина. Любые попытки перекрасить флаги — фикция, это ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров».