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Росіяни крадуть українських дітей: до Москви вивезли ще 135 діток з Донеччини

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, вивезеним дітям одразу видають російське громадянство. Надалі їх планують розселити по російських сім’ях в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижньогородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях і в Москві.

Наразі депортованих українських дітей утримують в таборі під Москвою.

«Програму викрадення українських дітей, як і раніше, супроводжує дитячий омбудсмен Росії Львова-Белова», – додав Андрющенко.

  • Наприкінці липня в українському МВС повідомляли, що до Росії примусово вивезли щонайменше 5600 дітей. В Україні створюють механізм їх повернення.
20 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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