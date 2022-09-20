Эрдоган о российском вторжении: Путин хочет покончить с этим как можно скорее Ердоган: повернення Росією захоплених територій Україні полегшить переговори » Росіяни комплектують 4 батальйони для війни в Україні викладачами За даними Генштабу ВСУ, окупанти формують 4 стрілецькі батальйони для відправки на війну в Україну, офіцерів набирають з викладачів військового училища. Джерело: ранкове зведення Генштабу Дослівно: «За наявною інформацією, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів». Деталі: Комплектування офіцерських посад в військових формуваннях здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища. В Генштабі відзначають, що таким чином російські військові намагаються поповнити втрати, які вони понесли в Україні.