Росіяни комплектують 4 батальйони для війни в Україні викладачами

Джерело: ранкове зведення Генштабу
Дослівно: «За наявною інформацією, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів».
Деталі: Комплектування офіцерських посад в військових формуваннях здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.
В Генштабі відзначають, що таким чином російські військові намагаються поповнити втрати, які вони понесли в Україні.
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