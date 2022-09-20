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Росіяни комплектують 4 батальйони для війни в Україні викладачами

За даними Генштабу ВСУ, окупанти формують 4 стрілецькі батальйони для відправки на війну в Україну, офіцерів набирають з викладачів військового училища.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: «За наявною інформацією, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів».

Деталі: Комплектування офіцерських посад в військових формуваннях здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.

В Генштабі відзначають, що таким чином російські військові намагаються поповнити втрати, які вони понесли в Україні.

20 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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