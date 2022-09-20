Правляча партія Естонії підтримує позбавлення росіян і білорусів права голосувати на місцевих виборах

Партія реформ Естонії, яка очолює нинішню коаліцію, підтримуватиме законопроєкту, який передбачає позбавлення громадян Росії та Білорусі, що проживають у країні, права голосувати на місцевих виборах.

Як повідомляє «Європейська правда», про це в коментарі ERR у понеділок сказав заступник голови парламентської фракції Партії реформ Ерккі Келдо.

«Позиція Партії реформ полягає в тому, що в ситуації з безпекою, що змінилася, голосування громадян країни-прямого агресора на наших місцевих виборах становить загрозу безпеці, і повністю обґрунтовано, що у громадян Росії, які присягнули на вірність російській державі, не повинно бути права обирати органи місцевого самоврядування в Естонії. На нашу думку, у громадян Росії та Білорусі не повинно бути права брати участь у виборах у волосні та міські збори», – сказав він.

Келдо додав, що реформісти готові підтримати зміни до конституції Естонії, щоб відповідні положення набули чинності.

Ще у квітні цього року вісім депутатів фракції «Вітчизна», яка після того також увійшла до коаліції, внесли законопроєкт про позбавлення права голосу на місцевих виборах усіх нерезидентів – тобто не лише громадян Росії та Білорусі.