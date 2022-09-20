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Окупанти воюють з книгами: з бібліотек Мелітополя вилучили всю українську літературу

Російські загарбники вилучили всі українські книги з бібліотек тимчасово окупованого Мелітополя.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: «Окупанти відрапортували про вилучення «нацистської» літератури з бібліотек мелітопольського району.

В межах цієї «акції» поліцаї фактично вилучили всю україномовну літературу, й не лише книжки стосовно АТО. Зокрема окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті «спотворюють» історію України й нав’язують «нацистські цінності».

Все це росіяни називають денацифікацією, хоча по факту саме нацисти відомі своєю війною з книжками».

20 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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