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Окупанти на Херсонщині хочуть створити «добровольчі батальйони», які воюватимуть проти України

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо вирішив створити «добровольчі батальйони», щоб жителі області брали участь у війні проти України.

ДжерелоСальдо в Telegram

Деталі: Сальдо заявив про створення і формування «добровольчих батальйонів», які потім відправлять на війну.

Пряма мова Сальдо: Ми будемо створювати добровольчі батальйони, які разом із воїнами російської армії допоможуть якнайшвидше завершити переможно «спеціальну військову операцію».

Довідка: Сальдо протягом 10 років, з 2002-го до 2012-го, він був мером Херсона.

У 2008-му визнавався найкращим градоначальником України.

Будучи народним депутатом від «Партії Регіонів» у січні 2014 року голосував за «диктаторські закони» Януковича, спрямовані проти Майдану.

20 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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