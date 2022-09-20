Окупанти на Херсонщині хочуть створити «добровольчі батальйони», які воюватимуть проти України

Джерело: Сальдо в Telegram
Деталі: Сальдо заявив про створення і формування «добровольчих батальйонів», які потім відправлять на війну.
Пряма мова Сальдо: Ми будемо створювати добровольчі батальйони, які разом із воїнами російської армії допоможуть якнайшвидше завершити переможно «спеціальну військову операцію».
Довідка: Сальдо протягом 10 років, з 2002-го до 2012-го, він був мером Херсона.
У 2008-му визнавався найкращим градоначальником України.
Будучи народним депутатом від «Партії Регіонів» у січні 2014 року голосував за «диктаторські закони» Януковича, спрямовані проти Майдану.
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