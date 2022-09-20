Правляча партія Естонії підтримує позбавлення росіян і білорусів права голосувати на місцевих виборах Как научиться делать продающую контекстную рекламу » Окупанти на Херсонщині хочуть створити «добровольчі батальйони», які воюватимуть проти України Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо вирішив створити «добровольчі батальйони», щоб жителі області брали участь у війні проти України. Джерело: Сальдо в Telegram Деталі: Сальдо заявив про створення і формування «добровольчих батальйонів», які потім відправлять на війну. Пряма мова Сальдо: Ми будемо створювати добровольчі батальйони, які разом із воїнами російської армії допоможуть якнайшвидше завершити переможно «спеціальну військову операцію». Довідка: Сальдо протягом 10 років, з 2002-го до 2012-го, він був мером Херсона. У 2008-му визнавався найкращим градоначальником України. Будучи народним депутатом від «Партії Регіонів» у січні 2014 року голосував за «диктаторські закони» Януковича, спрямовані проти Майдану.