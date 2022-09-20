На Полтавщині жінку засудили за поширення у Instagram фото комуністичних символів

У Кременчуці місцеву жительку засудили на рік умовно через поширення комуністичної символіки у Instagram.

Про це йдеться у рішенні суду.

Під час досудового розслідування встановили, що у червні 2022 року жінка розмістила в Instagram фото предметів та речей з комуністичною символікою під приводом продажу.

У будинку обвинуваченої провели обшук, де знайшли і вилучили «предмет, зовні схожий на гіпсову скульптуру із зображенням Леніна», пілотку з червоною зіркою та серпом і молотом, кокарду з такою ж символікою, два червоних прапора, на одному з яких написано «Миру мир», а на другому – СРСР. Окрім того у жінки знайшли блокнот з написом, присвяченим 100-річчю зі дня народження Йосифа Сталіна і бюст Фелікса Дзержинського.

Жінка визнала себе винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України: виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Суд призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без конфіскації майна. А також звільнив її від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Вилучені речові докази вирішили знищити.