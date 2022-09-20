Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що контрнаступ українських військових підриває і без того низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділів і викликає паніку у впливових осіб з Кремля.

Джерело: ISW

Деталі: Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників щодо необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей (значна частина останньої не перебуває під контролем Росії – ред.) свідчить про те, що триваючий контрнаступ України викликає паніку у ворога, зокрема й в осіб, які приймають рішення в Кремлі.

«Законодавчі органи» ставлеників Росії в окупованій Україні так званих Донецької та Луганської народних республік («ДНР» і «ЛНР») закликали своє керівництво «негайно» провести «референдум» про визнання «Л/ДНР» суб’єктами Росії.

Такий підхід непослідовний. Російські війська не контролюють всю Донецьку та Луганську області. Таким чином, приєднання територій, на які претендують «Л/ДНР», призведе до того, що Росія анексує області, які, за визначенням Кремля, будуть частково знаходитися під законною українською владою та впливом ЗСУ.

Експерти інституту припускають, що у російського керівництва бракує способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл у Луганській області.

Кремль може вважати, за даними ISW, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як із Росії, так і з нещодавно анексованої української території.