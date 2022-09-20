Командувач ВПС США розповів, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Про це повідомляє Politico.

За його словами, Україна зможе отримати винищувачі F-16 за два-три роки після ухвалення політичного рішення про їхнє постачання. Хекер пояснив, що такі терміни пов’язані з питаннями підготовки пілотів і логістики.

Генерал додав, що наразі країни Заходу починають розмірковувати про війну РФ проти України в довгостроковій перспективі та відповідно планують військову допомогу. За припущенням Хекера, бойові дії в Україні можуть тривати роки, а не місяці.

На думку командувача ВПС США, зараз Київ зараз має все необхідне для захисту завдяки допомозі Заходу, аби війна в Україні не перетворилася у Третю світову війну. Зокрема, США допомагають Україні розвідувальною інформацією. Водночас Хекер підкреслив, що Вашингтон не займається вибором цілей.