Как научиться делать продающую контекстную рекламу

Осенний бизнес-сезон уже в разгаре и многие кампании вкладывают значительные средства в он-лайн рекламу. Наибольшую результативность, как считают аналитики в это кризисный год дает конечно же контекстная реклама, которая имеет наиболее высокую эффективность как при продаже товаров, так и при продаже услуг. Именно потому важно пройти хороший онлайн курс по контекстной рекламе, который поможет вам или вашим сотрудникам сформировать представление и получить практические навыки отличной , хорошо продающей рекламной кампании. В основе таких навыком будет как практика, так и теория по созданию и сопровождению таргетированной контекстной рекламной кампании. также вам важно будет научиться сопровождать не только одну, а несколько кампаний одновременно. НО и не только это важно. необходимо правильно написать сам продающий текст, который поможет кратко описать товар и одновременно заставить его купить.

На что обратить внимание при создании контекстного объявления

Ключ к формированию вашей целевой аудитории, это семантическое облако слов, которые ее формируют. Умение использовать объединенные смыслом и действиями ключевые слова в одном рекламном объявлении даст значительные преимущества и экономию затрат.

Важно помнить, что даже если у вас контекстная рекламная компания, слоган и описание товара либо услуги играют важную роль и об этом не стоит забывать. Слоган формирует правильный призыв к действию. Его можно вынести в заголовок, а можно разместить в описании. В заголовок также можно внести наиболее важную информацию о продукте. В любом случае, формируя рекламный текст, вы должны мыслить как ваш потенциальный клиент, учитывая его ожидания.

Если мы правильно используем эти оба приема, то стоимость затрат на привлечение одного клиента значительно снизится. А значит, вы можете больше заработать от оборота вашего предприятия.

Одна реклама хорошо, а десять лучше

Ваш товар или услуга — многогранны или ориентированы на различные возрастные либо социальные группы клиентов. Ваша компания работает в нескольких географических регионах, реализуя товар в разных часовых поясах? Тогда имеет смысл конечно же создавать несколько четко таргетированых рекламных объявления для этого товара либо услуги. В этом случае, вы улучшаете показатели еще больше за счет одновременно — масштабирования и детализации. Такой метод создания и управления контекстной рекламой требует не только теоретических познания, а и хорошей практики. Поэтому возрастает важность курсов ppc-рекламы, где можно не только попрактиковаться. но и разобрать возникшие во время тренингов ошибки и решить с помощью наставника самые сложные и необычные задачи. Специалисты Lemon School знают в этом толк, поскольку много лет реализуют комплексные и сложные решения в контекстной рекламе и с удовольствием научат этому искусству и вас.

Вам же остается только пройти профессиональные курсы по контекстной рекламе и применить свои полученные из первых рук знания на практике.