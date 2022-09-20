 
«  
  »

ГУР — Россія спроможна воювати до літа 2023 року

Россія спроможна воювати до літа 2023 року, в неї для цього є досталь ресурсів та мобилізаційного резерву. Так вважають в розвідці України.

Про це Скібіцький заявив у інтерв’ю Kyiv Post.

За його словами, прогнози базуються на статистичних даних та грунтуються на тому, які угруповання діють проти України та скільки у РФ є запасів та резервів.

«Дуже багато буде залежати від міжнародної допомоги, насамперед боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Також від тих санкцій, що вже діють і  подальшому  будуть запроваджені проти Російської Федерації. На сьогодні санкції дуже ефективно працюють проти воєнно-оборонного комплексу РФ. В першу чергу санкції стосуються виробництва ракетного озброєння, і ми чітко вже бачимо результати», — сказав Скібіцький.

Він додав, що ГУР постійно відстежує, скільки Росії виробляє нового озброєння.

 «Зокрема «Калібрів, «Іскандерів», крилатих ракет, що застосовуються проти нашої держави. Санкції діють – але потенціалу Російської Федерації ще вистачить як мінімум до літа наступного року. Надалі все буде залежати від тих факторів, що я назвав, але ресурс в Росії теж вичерпний. Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом», — зазначив Скібіцький.

20 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  