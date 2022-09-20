Ердоган: повернення Росією захоплених територій Україні полегшить переговори

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що повернення захоплених Росією територій України полегшить переговорний процес про завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю американському каналу PBS, яке цитує агентство Anadolu, пише «Європейська правда».

«Це те, що потрібне, і те, що очікується. У цьому питанні пан Гутерріш (генсек ООН. — Ред.) зробив певні кроки. Є кроки, які ми зробили. Ці кроки і це повернення справді полегшать нашу роботу», — сказав Ердоган.

Він також наголосив, що з 2014 року на зустрічах із президентом РФ Володимиром Путіним закликає його повернути анексований Крим.

«Вони є і нашими співвітчизниками. Ми сказали їм (росіянам. — Ред.), що якщо ви підете на цей крок, то це заспокоїть і нас, заспокоїть Україну, заспокоїть і кримських татар. Але, на жаль, відтоді жодного кроку в цьому напрямку не було зроблено», — сказав турецький президент.