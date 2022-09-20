Эрдоган о российском вторжении: Путин хочет покончить с этим как можно скорее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу Пи-би-эс заявил, что Владимир Путин (он назвал его «дорогим другом») якобы стремится как можно быстрее закончить войну. Об этом они говорили в Самарканде на прошлой неделе на саммите ШОС.

«В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и у нас с ним состоялись очень обстоятельные дискуссии. И он на самом деле продемонстрировал мне, что готов покончить с этим как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что ситуация развивается довольно проблематично», — заявил турецкий президент.

На вопрос, следует ли разрешить России оставить за собой часть территории, отнятой у Украины после начала вторжения, Эрдоган ответил: «Нет, несомненно нет». «Если в Украине будет установлен мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что требуется. Господин Путин предпринял определенные шаги. Мы предприняли определенные шаги», — ответил президент Турции, не уточняя, какие именно шаги.

«Захваченные земли будут возвращены Украине», — добавил он. Отвечая на уточняющий вопрос, как быть с Крымом, Эрдоган напомнил, что был против аннексии с 2014 года: «Мы просили его [Путина] вернуть Крым законным владельцам. […] Но с тех пор, к сожалению, не было сделано ни одного шага вперед».

На вопрос, признает ли Путин, что просчитался и сильно недооценил волю украинского народа сражаться за свою страну, Эрдоган ответил: «Ни один лидер не захочет признавать, что ошибся. Никто не скажет — да, я ошибся». «Лидерам очень трудно отступать», — считает он.

Турецкий президент при этом подчеркнул: «Никакое вторжение не может быть оправдано».