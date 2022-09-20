Британская разведка: вероятно, Россия вывела подлодки из Крыма

Короткая сводка военной разведки британского минобороны утром во вторник посвящена российским подлодкам.
Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса Кило (собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок) из аннексированного Севастополя в Новороссийск.
Британская разведка считает это весьма вероятным из-за изменения уровня угрозы в связи с усилением украинских ударных сил большой дальности. За последние два месяца атакам подверглись штаб Черноморского флота и его главный аэродром морской авиации, напоминают авторы сводки.
Гарантия базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году, предполагают авторы. В настоящее время безопасность черноморской базы оказалась подорвана продолжающейся агрессией против Украины.
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