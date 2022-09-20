77% українців єдино прийнятним з варіантом вважають повернення Україною всіх територій

77% українців єдино прийнятним з варіантом встановлення миру вважають повернення Україною всіх територій, підконтрольних їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом, ще 11% опитаних називають такий варіант досягнення миру «скоріше прийнятним».

Джерело: результати спільного опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, проведеного 2-9 серпня

Дослівно КМІС: «Українці не розглядають свою територію як розмінну монету. Скоріше вони переважною більшістю зазначають, що борються та жертвують заради відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Це єдиний результат війни, який вважається прийнятним».

Деталі: Лише 5% опитаних назвали неприйнятним для досягнення миру повернення всіх територій, включно з Донбасом і Кримом.

69% респондентів назвали неприйнятною ціною для повернення миру те, що Україна поверне лише ті території, що контролювала до 2022 року (без Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей).

84% проти того, щоб мир настав за умови, що Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз.

61% опитаних вважають неприйнятною ціною для настання миру відмову України від заявленої мети вступу до НАТО, а 73% – відмову України від заявленої мети свого вступу до ЄС.