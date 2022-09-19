ЗСУ завдали ударів по ворожих складах, позиціях сил ППО й пунктах управління військами на Півдні

Про це передає ОК «Південь» у фейсбуці.

«Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає, але він не полишає спроб підтягування резервів та перегрупувань, тим часом надаючи перевагу дистанційним заходам впливу», — йдеться в повідомленні.

Протягом дня тривали ракетно-артилерійські, мінометні й танкові обстріли українських позицій, нанесено 8 авіаційних та 1 ракетний удар, в тому числі й по цивільних територіальних громадах вздовж лінії фронту.

По обіді 18 вересня ворог реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією обстрілював Нікопольський район.

«Інфраструктурі громад, зокрема Покровській та Червоногригорівській, завдано суттєвих ушкоджень та руйнувань. Загинуло дві та поранено три цивільних особи.

В Покровській громаді внаслідок обстрілів спалахнуло дві пожежі — горіли трава та ангар для човнів. 1 людина загинула», — йдеться в повідомленні.

В Червоногригорівській громаді загинув літній чоловік. Зруйновано майже три десятки житлових будинків, понад 10 господарчих споруд, дві автівки, автобусну зупинку, кілька ліній електропередачі й газогонів, сонячну електростанцію з понад 320 сонячних панелей.

Обстріляно і сам Нікополь, на щастя, без жертв.

По Березнегувацькій громаді Миколаївщини, що безпосередньо прилягає до лінії фронту, ввечері 18 вересня ворог вдарив трьома реактивними снарядами зі «Смерчу». Пошкоджено лікарню та сонячну електростанцію. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються.

Проте українською авіацією нанесено 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань.

Ураження нанесено по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховці.

Наразі підтверджено, що ворога стало менше на 29 рашистів, 2 самохідні і 1 звичайну 152 мм гаубиці «Мста-С» та «Мста-Б», командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.

У Благодатному і Херсоні знищено 2 склади з боєприпасами окупантів.