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Игры в казино Pin-Up – удовольствие для новичков и опытных геймеров » Зеленський затвердив утворення військових адміністрацій на Херсонщині Президент України підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонської області Відповідний указ №658 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області» з’явився на сайті президента України. Володимир Зеленський створив 15 сільських, селищних та міських військових адміністрацій на Херсонщині, які нині під окупацією армії РФ. «Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій», – йдеться в повідомленні. Утворені: Асканія-Нова, Великолепетиська, Верхньорогачицька та Горностаївська селищні військові адміністрації, а також Зеленопідська сільська військова адміністрація. У Бериславському районі створюють Борозенську та Милівську сільські, а також Калинівську селищну військову адміністрацію. У Скадовському районі – Мирненську селищну та Новомиколаївську сільську військову адміністрацію. У Генічеському районі – Новотроїцьку селищну військову адміністрацію. У Херсонському районі створюють Великокопанівську, Станіславську та Ювілейну сільські військові адміністрації, а також Херсонську міську військову адміністрацію.