В Умань для празднования Рош ха-Шана прибыли 4 тыс. паломников-хасидов

В Умань начали прибывать хасиды для празднования Рош ха-Шана, сообщает Объединенная еврейская община Украины.

«По данным Объекдиненной еврейской общины Украины, 4000 хасидов уже прибыли в Умань на ежегодное паломничество по случаю Рош ха-Шана. С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину с разных уголков мира несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ», — указывается в сообщении в понедельник.

В 2022 году начнут отмечать Рош ха-Шана вечером 25 сентября и закончат празднование вечером 27 сентября.