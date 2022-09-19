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В Умань для празднования Рош ха-Шана прибыли 4 тыс. паломников-хасидов

В Умань для празднования Рош ха-Шана прибыли 4 тыс. паломников-хасидов

В Умань начали прибывать хасиды для празднования Рош ха-Шана, сообщает Объединенная еврейская община Украины.

«По данным Объекдиненной еврейской общины Украины, 4000 хасидов уже прибыли в Умань на ежегодное паломничество по случаю Рош ха-Шана. С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину с разных уголков мира несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ», — указывается в сообщении в  понедельник.

В 2022 году начнут отмечать Рош ха-Шана вечером 25 сентября и закончат празднование вечером 27 сентября.

19 сентября, 2022 | Category: Израиль, Новости, Украина

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