Пугачова відкрито висловилася проти війни з Україною

Відповідне повідомлення вийшло у неділю, 18 вересня 2022 року, на її інстаграмі.

Пугачова, зокрема, звернулася до російського міністерства юстиції з вимогою слідом за її чоловіком, пародистом Максимом Галкіним, теж додати її до списку «іноземних агентів».

Галкін, нагадаємо, прямо засуджує напад на Україну. Пугачова ж зробила це вперше.

«Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моє улюбленої країни, оскільки я є солідарною зі своїм чоловіком, чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, що бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова й припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм й обтяжують життя наших громадян», — зазначила Алла Пугачова.

При цьому Пугачова вже повернулася до РФ, звідки вона виїхала з чоловіком на початку повномасштабного російського вторгнення до України, а Галкін продовжує жити в Ізраїлі.