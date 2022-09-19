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Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру

Олександр Старух

Про це Старух повідомив у телеграмі.

«Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з’ясовується», — зазначив він.

Крім того, очільник Запорізької ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

За інформацією ЗМІ, у передмісті та в одному з районів Запоріжжя зникла електрика. Щоправда, за деякий час електропостачання відновили, але не всюди. Під час восьми «прильотів» в місті та області була оголошена повітряна тривога.

19 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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