Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру

Про це Старух повідомив у телеграмі.
«Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з’ясовується», — зазначив він.
Крім того, очільник Запорізької ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.
За інформацією ЗМІ, у передмісті та в одному з районів Запоріжжя зникла електрика. Щоправда, за деякий час електропостачання відновили, але не всюди. Під час восьми «прильотів» в місті та області була оголошена повітряна тривога.
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