ЗСУ завдали ударів по ворожих складах, позиціях сил ППО й пунктах управління військами на Півдні Киргизстан заявив про відведення своїх сил від кордону з Таджикистаном » Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про ракетний удар по обласному центру, а мішенню 8 «прильотів» знову стали об’єкти інфраструктури Про це Старух повідомив у телеграмі. «Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з’ясовується», — зазначив він. Крім того, очільник Запорізької ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації. За інформацією ЗМІ, у передмісті та в одному з районів Запоріжжя зникла електрика. Щоправда, за деякий час електропостачання відновили, але не всюди. Під час восьми «прильотів» в місті та області була оголошена повітряна тривога.