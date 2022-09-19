Окупанти вдарили по Південноукраїнській АЕС – Енергоатом

Вночі російські загарбники нанесли ракетний удар по Південноукраїнській атомній електростанції, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Джерело: НАЕК «Енергоатом» у Telegram

Дослівно: «Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції».

Деталі: Повідомляється, що ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.

Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Крім того, відключилися три високовольтні лінії електропередачі.

«Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає», — повідомили в Енергоатомі.