«Не думаю, що це буде швидка війна»: посол США про шанси закінчити війну у 2023 році

Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час.

Про це вона сказала в інтерв’ю «Європейській правді».

«Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна», — відповіла Бріджит Брінк на запитання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну у 2023 році.

Вона зазначила, що США готові підтримувати Україну тривалий час, якщо війна не завершиться і наступного року.

«Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні (…), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт», — сказала посол.