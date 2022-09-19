НАБУ провело обшук у Коломойського

Детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Коломойського, правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його вміст. Сам бізнесмен заявив, що про це «не чув».

Джерело: видання ZN.UA з посиланням на свідків події та співрозмовників у НАБУ, Коломойський у коментарі УП

Деталі: За даними ZN.UA, обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п’ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.

Джерела ZN.UA в НАБУ факт обшука підтвердили.

Водночас сам Коломойський на запитання УП, чи правда, що НАБУ провели у нього обшуки, відповів: «Не чув».

Втім, за даними УП, ще тиждень тому Коломойський був у Буковелі.