Миллион алых розг

Кавалер всех орденов всех заслуг всех режимов. От Брежнева до Путина. Последнее вручение ордена — декабрь 2014. Война уже год как идет. Какие-то награды от Лукашенко. Постоянное колебание с линией партии. При Брежневе — за Брежнева. При Горбачеве — за Горбачева. При Ельцине — за Ельцина: голосуй или проиграешь, причем сама признается, что за участие в этой кампании взяла большие деньги. При Медведеве с Медведевым. При Путине — обнимашки в десны с Путиным.

Баба, которая лично, вот этими вот своими руками и построила тот самый зомбоящик который они и обвиняют в насаждении пропаганды. Человек, без которого в девяностые и нулевые в Останкино ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ МОГЛО БЫТЬ СДЕЛАНО.

Без которой не могло быть ни одного этого блевотного новогоднего огонька, старых песен о главном, фабрик звезд и всего прочего прочего говна, которым десятилетиями дебилизировали всех этих несчастных «наших мальчиков» бурятов с дыркой в земле вместо сортира.

Если бы Эрнст захотел пободаться с Пугачевой — сожран был бы Эрнст.

Просто генеральный строитель этого говномета. Бабушка российского телевидения.

И вот это гибкопозвоночное, которую устраивало все, все войны всех режимов, от Афгана, через Молдову, Абхазию, Чечню и Грузию до Украины, столкнувшись с отсутствием Макдоналдса, вдруг уезжает в Израиль.

Но не надолго.

Через пару месяцев, решив, что в своем дворце на берегу Волги рядом с богатейшей Москвой намного комфортнее, чем в жарком и, прямо скажем, далеко не самом комфортном Тель-Авиве, возвращается в Рейх.

И пишет в своем интсаграмчике одну единственную «диссидентскую» челобитную.

Цитирую:

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

И ведь знает, что бунтует…

Вряд ли можно было написать что-то более блевотное.

Моей любимой страны… Неподкупные патриот России… Честный, порядочный человек… Ну, да, тоже ни один день на Первом канале без порядочного человека не обходился.

Пугачев, которого вы заслужили.

Ни слова об Украине. Ни слова об убийствах.

Ни слова о геноциде.

Только желание Родине процветания и мирной жизни.

Ну, то есть, если человек против «гибели наших ребят за иллюзорные цели» — он, собственно, вообще не против оккупации Украины. Азы логики. Школьный курс математики и начала анализа.

Он против гибели наших ребят.

Или иллюзорных целей.

То есть — либо наши ребята должны перестать гибнуть, и начать воевать нормально.

Либо, если они гибнут — цели должны быть перестать иллюзорными, и Украина должна таки быть окончательно уничтожена.

И тут русский либерал просто уссался от счастья. Вся лента. Розовые слюни. Обмороки восторга. «Миллион алых роз против сил зала» (оххх, блядь) «Пугачеву — в Президенты!». «Пугачева спасет Россию!» «Восстание Пугачевой приведет к падению режима!» «Пугачева становится лидером антивоенной части общества!» — это Белковский. «Бунт личности огромного человеческого масштаба!». А это — Арестович.

Ну, короче, все тот же идиотский инфантилизм.

Все та же надежда, что вот наконец-то добрая барыня проснулись, и спасут сейчас нас от сатрапа из охранки.

И пороть нас на конюшне бутылкой в жопу больше не будут.

Спаси, нас, Алла Борисовна.

Приди и володей нами.

Русские либералы. Карбонарии вы невероятные. Скажите.

А вы всё, уже полностью и окончательно ебанутые, да?

Это уже терминальная стадия? Или всё еще нет?

И вы еще больше говна в рот сумеете напихать?

И чавкать, умиляясь?

Ваш Дед.

В рамках проекта «Журналистика без посредников».

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