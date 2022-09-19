Лечение рака в клинике Ихилов

Онкологические патологии занимают одну из лидирующих строчек в структуре смертности людей по всему миру. Но если рассматривать данные по разным государствам, то цифры, говорящие об эффективности онкологической помощи, будут очень сильно отличаться. В странах с развитой медициной намного выше число пациентов, которым удалось войти в ремиссию, значительно лучше и показатели пятилетней выживаемости. То есть существует прямая корреляция между уровнем доступности и развития медицины в регионе и эффективностью лечения рака. Израиль – один из лидеров в вопросах лечения рака. В стране применяют последние научные разработки в данной области, именно здесь можно найти в клиниках самое современное оборудование и инновационные препараты.

Ихилов – центральная клиника национального значения в Израиле. Здесь работают 1300 врачей – профессионалов высокого класса в самых разных областях медицины. Это многофункциональная клиника, в которой лечат самые разные заболевания. И конечно, большое значение уделяется своевременному и эффективному лечению рака.

Чтобы понять, почему сюда едут медицинские туристы со всего мира, достаточно увидеть цифры:

в Европе средний показатель излечивания рака молочной железы составляет 85%, а в Израиле – 91%;

98% детей полностью излечиваются здесь от лимфом и лейкозов;

86% успешного лечения рака кишечника, который является одним из самых распространенных в мире;

даже пациенты с поздней стадией меланомы достигают ремиссии в 84% случаев благодаря применению таргетной терапии.

Не во всем мире люди имеют доступ к нормальной онкологической помощи. Самое главное – правильно и своевременно поставленный диагноз, потому что от этого зависит, как быстро и как грамотно будет проводиться лечение. Зачастую оборудование в клиниках многих стран, например, СНГ, морально устаревшее, оно не соответствует современным реалиям и требованиям. Вот почему люди, столкнувшиеся с онкологическим диагнозом, не доверяют часто медицине в своем государстве и отправляются в Израиль. В клинике Ихилов оборудование обновляется каждые 5 лет, то есть все пациенты могут получить самую современную помощь. Стоит отметить, что 99% операций с применением робота Да-Винчи при раке простаты и шейки матки проходят успешно, что и является показателем профессионализма врачей и хорошей материально-технической базы.

Источник: https://www.topichilov.com/