Киргизстан заявив про відведення своїх сил від кордону з Таджикистаном

Про це йдеться у заяві Управління інформації та зв’язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.

Як зазначалося, станом на 22:00 (19:00 за Києвом) ситуація на ділянках кордону в Баткенській та Ошській областях, де були зіткнення, «продовжувала залишатися напруженою з тенденцією до стабілізації».

«У рамках досягнутих домовленостей від лінії державного кордону здійснюється відведення додаткових сил та засобів до пунктів постійної дислокації», — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що правоохоронні органи двох республік «здійснюють контроль за громадським порядком на прикордонних територіях та проводять спільне патрулювання» автомобільної дороги, яка сполучає як таджицькі міста Худжанд та Канібадам, так і киргизькі населені пункти Арка та Борбордук.