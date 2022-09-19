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Киргизстан заявив про відведення своїх сил від кордону з Таджикистаном

Киргизстан та Таджикистан

Про це йдеться у заяві Управління інформації та зв’язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.

Як зазначалося, станом на 22:00 (19:00 за Києвом) ситуація на ділянках кордону в Баткенській та Ошській областях, де були зіткнення, «продовжувала залишатися напруженою з тенденцією до стабілізації».

«У рамках досягнутих домовленостей від лінії державного кордону здійснюється відведення додаткових сил та засобів до пунктів постійної дислокації», — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що правоохоронні органи двох республік «здійснюють контроль за громадським порядком на прикордонних територіях та проводять спільне патрулювання» автомобільної дороги, яка сполучає як таджицькі міста Худжанд та Канібадам, так і киргизькі населені пункти Арка та Борбордук.

19 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости

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