Ізюмський митрополит УПЦ МП Єлисей (Іванов) втік до росії

Зниклого митрополита Ізюмського Єлисея віднайшли на заходах в Білгородській області. Архієрей так званої “української Церкви” московського патріархату втік із Ізюму до росії, як тільки ЗСУ почала контрнаступ і деокупацію Харківщини.

14 вересня він відвідав одинадцяту православну виставку в Білгороді (росія). Початок роботи виставки благословив митрополит Білгородський та Старооскольський Іоанн.

Як зазначено на сайті Валуйської єпархії РПЦ, почесними гостями виставки стали: митрополит Ізюмський та Куп’янський (УПЦ МП) Єлисей (Іванов), єпископ Губкінський та Грайворонський Софроній, єпископ Валуйський та Олексіївський Сава, голова Білгородської обласної Думи Юрій Клепіков, міністр охорони здоров’я Білгородської області Андрій Іконніков та інші.

Участь у виставці беруть 74 експоненти, у тому числі 26 регіонів росії, 7 учасників з України, учасники з Молдови, терористичної «ЛНР», Грузії, Сербії, Боснії та Герцеговини.