Інтернет від Starlink доступний на всіх континентах

Про це у твіттері заявив засновник SpaceX Ілон Маск.
«Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду», – написав він.
Ракета-носій Falcon 9 у понеділок вранці успішно вивела на орбіту чергову партію з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink.
SpaceX – найбільший супутниковий оператор у світі. Компанія вивела на орбіту понад 3000 супутників для розгортання мережі Starlink. Загалом у планах SpaceX – відправка на навколоземну орбіту 42 000 супутників.
В рамках програми компанія планує надавати широкосмуговий доступ в інтернет у будь-якій точці планети зі швидкістю трафіку 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.
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