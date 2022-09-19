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Інтернет від Starlink доступний на всіх континентах

Starlink

Про це у твіттері заявив засновник SpaceX Ілон Маск.

«Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду», – написав він.

Ракета-носій Falcon 9 у понеділок вранці успішно вивела на орбіту чергову партію з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink.

SpaceX – найбільший супутниковий оператор у світі. Компанія вивела на орбіту понад 3000 супутників для розгортання мережі Starlink. Загалом у планах SpaceX – відправка на навколоземну орбіту 42 000 супутників.

В рамках програми компанія планує надавати широкосмуговий доступ в інтернет у будь-якій точці планети зі швидкістю трафіку 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.

19 сентября, 2022 | Category: Новости, США

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