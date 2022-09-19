Миллион алых розг Ми не дозволимо оббирати армію: Порошенко вимагає звільнити пальне для ЗСУ від акцизів » Інтернет від Starlink доступний на всіх континентах Про це у твіттері заявив засновник SpaceX Ілон Маск. «Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду», – написав він. Ракета-носій Falcon 9 у понеділок вранці успішно вивела на орбіту чергову партію з 54 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі Starlink. SpaceX – найбільший супутниковий оператор у світі. Компанія вивела на орбіту понад 3000 супутників для розгортання мережі Starlink. Загалом у планах SpaceX – відправка на навколоземну орбіту 42 000 супутників. В рамках програми компанія планує надавати широкосмуговий доступ в інтернет у будь-якій точці планети зі швидкістю трафіку 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.