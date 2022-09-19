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Ціни на газ в Європі почали падати

Біржові ціни на газ у Європі 19 вересня вперше з 29 липня опустилися нижче 1800 доларів за тисячу кубометрів, та продовжують падати.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість жовтневого ф’ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $1790 за 1 тисячу кубометрів, або €173,5 за МВт-год.

Газ дорожчав на тлі повної зупинки постачання газу «Північним потоком» 2 вересня. Незважаючи на зниження постачань, країни ЄС з вересня нарощують закачування газу до сховищ.

Біржові ціни на газ у Європі 16 вересня опустились майже на 10% та торгувались за ціною, нижчою за 2000 доларів за тисячу кубометрів.

19 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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