Британська розвідка: Росія втрачає перевагу у повітрі у війні з Україною

За останні 10 днів Росія, ймовірно, втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків. Про це йдеться у повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Причиною цього стало те, що російські повітряні сили намагалися прикривати наземні сили під час українського контрнаступу. Розвідка також зазначає, що поінформованість російських пілотів із ситуацією на полі бою часто була поганою. Зокрема, існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над українською територією та потрапили до щільних зон протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко просувалися.