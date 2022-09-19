Бизнес получает рекордные онлайн-продажи вопреки кризису и благодаря рекламе в интернет

Подытоживая третий квартал в рекламных отчетах, мы заметили тенденцию рекордных результатов в проектах по совершенно разным нишам и направлениям.

Весной несложно было спрогнозировать, например, что через инстаграммы будут хорошо продаваться теплые спортивные костюмы в патриотических цветах.

Но уже в апреле мы получили сверхрезультаты не только с костюмами, но и с ювелирными украшениями, контактными линзами, маникюрными средствами и даже доставкой пиццы. Явно идет в рост реклама в интернете, особенно в последние месяцы.

В мае все рекорды взяли интернет-магазины обуви и одежды. К примеру, в категории детской одежды цена привлечения клиента по рекламе составляла 1,3$ на средний чек 40$. Такие цифры держались все лето.

Рынок теряет продукты с недостаточной маржинальностью. С началом роста курса валюты в некоторых бизнесах сломалась unit-экономика – таргетированная реклама потеряла окупаемость.

К примеру, в апреле бизнес получал клиентов по рекламе по 10 долларов за продажу. При курсе 28 гривен за 1 доллар, такой лед стоил 280 гривен. Когда курс биллинга вырос до 37 гривен за доллар, стоимость лида выросла до 370 гривен.

Только на этом примере бизнес потерял 90 гривен с маржи, а еще оплаты услуг, создание контента, закупки. Недавно мы остановили сотрудничество с клиентом, у которого было десятки продаж в день, но все равно не было прибыли.

Когда НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за границей в размере 100 тыс. гривен, некоторые украинские предприниматели столкнулись с проблемой – биллинги за рекламу Facebook проходят в Ирландский терминал, поэтому подпадают под лимиты.

Списания проходят по курсу продажи валюты в банке-эмитенте, так что 100 тыс гривен это всего 2660 долларов, что значительно меньше рекламных бюджетов многих бизнесов, даже малых.

Выход был найден. Лимит установлен на все гривневые карты клиента, открытые в одном банке. Так, если у одного человека есть карточки в четырех банках, то он имеет возможность закупить рекламы по каждому из них на 2660 долларов, а это в сумме более 10 тыс долларов.

В начале весны, когда остановились все проекты, у меня были очень пессимистические прогнозы. Но уже в апреле к нам вернулись 20 украинских проектов, а в мае их было уже 30.

Затем первая волна возрождения бизнесов прошла, за ней – «штиль». В это время я снова был настроен пессимистично – начало лета, рост курса валюты, отток покупателей из Украины и другие проблемы. Но сейчас у нас уже 55 активных проектов, 10 из которых сделали рекордные продажи в августе.

На осень у меня есть положительный прогноз. До конца года мы создали план роста до 100 активных проектов, большинство из которых будут украинскими. Украинский бизнес всегда адаптируется и работает не благодаря чему-то, а вопреки.