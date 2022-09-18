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ЗСУ за добу ліквідували 230 окупантів, 8 танків та 1 гелікоптер

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebookЗагальні бойові втрати противника з 24 лютого до 18 вересня орієнтовно склали: 

особового складу 54480 (+230) осіб ліквідовано

танків ‒ 2210 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17) од,

артилерійських систем – 1309 (+3) од,

РСЗВ  – 312 (+0) од,

засоби ППО ‒ 168 (+0) од,

літаків – 251 (+0) од,

гелікоптерів – 217 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7),

крилаті ракети ‒ 238 (+2),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 122 (+1).

18 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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