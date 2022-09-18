Хочу вести свою рубрику

П’яні та втомлені російські військові, які втекли з України, бродять вулицями Бєлгорода Том Купер — як відбувався блискучий наступ ЗСУ на Харківщині (деталі операції) » ЗСУ за добу ліквідували 230 окупантів, 8 танків та 1 гелікоптер Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook . Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 18 вересня орієнтовно склали: особового складу 54480 (+230) осіб ліквідовано танків ‒ 2210 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 4718 (+17) од, артилерійських систем – 1309 (+3) од, РСЗВ – 312 (+0) од, засоби ППО ‒ 168 (+0) од, літаків – 251 (+0) од, гелікоптерів – 217 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7), крилаті ракети ‒ 238 (+2), кораблі /катери ‒ 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7) од, спеціальна техніка ‒ 122 (+1).