Россия увеличила количество целей гражданской инфраструктуры в попытке подорвать моральный дух украинского народа

Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины с 24 февраля 2022 года. Однако за последние семь дней Россия увеличила количество целей среди гражданской инфраструктуры даже там, где она, вероятно, не видит немедленных военных результатов.

В эту категорию целей входили удары по электросети и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила зоны, по которым она готова нанести удар, в попытке подорвать моральный дух украинского народа и правительства.