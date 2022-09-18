П’яні та втомлені російські військові, які втекли з України, бродять вулицями Бєлгорода

Про це йдеться в репортажі британського журналіста Ендрю Рота із Тhe Guardian.

«У Бєлгороді, на півдні Росії, всього за милі від кордону з Україною ігнорувати війну стало неможливо. Кілька разів на день над головою вириваються снаряди ППО. На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного», – йдеться в матеріалі.

Репортер повідомляє про натовпи російських військових, які «бродять вулицями Бєлгорода» після відступу від української контратаки.

«Російські солдати з Осетії пізно ввечері блукають незнайомими вулицями повз Спасо-Преображенський собор. Здається, вони невпевнено стоять на ногах – п’яні або втомлені», – розповідає репортер.

Загарбники, з якими зустрівся британець, з лютого воювали в Україні, дислокувалися в селі Великі Проходи, на північ від Харкова. Минулого тижня окупанти отримали терміновий наказ тікати назад до Росії. Тепер окупанти тиняються вулицями Бєлгорода, шукаючи, де поїсти.