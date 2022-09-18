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Нардеп-«слуга» приїхав у визволений Тростянець у светрі з літерою V

Микола Задорожній

Про це свідчить допис у фейсбуці Тростянецької міськради.

Депутат приїхав вітати з Днем працівника лісу співробітників Тростянецького лісгоспу.

«ДП «Тростянецький лісгосп» — підприємство, яке найбільше в Сумській області постраждало від орківської окупації, зазнало найбільшої руйнації та матеріальних втрат. Протягом двох місяців підприємство вимушено не працювало», — зауважили в міськраді.

Сам Тростянець був окупований майже місяць і зазнав суттєвих руйнувань.

У комантарях до допису зі світлинами Миколи Задорожнього люди розкритикували його:

  • Мужик одягнув чоткий светр. Ще б і з Z одягнув би.
  • Нормально. В якому світі живе цей персонаж і оточення? Без проявів інтелекту депутат, а інші? Я не розумію, як так?
  • Представник влади із фашистською символікою ,на всі його широкі груди, під час війни. На це всі звернули увагу. Кожен дивиться і думає: чому? Після цього писати можно багато, одне напишу: чому така зневага до свого народу?
  • От як можна носити такі речі «V» після місяця окупації??? Без слів….
  • На спині потрібно було йому намалювати Z ! Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього светра?

 

18 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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