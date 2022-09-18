Нардеп-«слуга» приїхав у визволений Тростянець у светрі з літерою V

Про це свідчить допис у фейсбуці Тростянецької міськради.

Депутат приїхав вітати з Днем працівника лісу співробітників Тростянецького лісгоспу.

«ДП «Тростянецький лісгосп» — підприємство, яке найбільше в Сумській області постраждало від орківської окупації, зазнало найбільшої руйнації та матеріальних втрат. Протягом двох місяців підприємство вимушено не працювало», — зауважили в міськраді.

Сам Тростянець був окупований майже місяць і зазнав суттєвих руйнувань.

У комантарях до допису зі світлинами Миколи Задорожнього люди розкритикували його: