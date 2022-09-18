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Може статись, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом, — Зеленський

Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)

Про це Зеленський сказав у розмові з Reuters.

За словами президента, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях повернення Криму.

«Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка», — сказав президент України Володимир Зеленський.

18 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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