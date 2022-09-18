ЗСУ уразили понад 200 об’єктів окупантів, серед росіян значні втрати особового складу Ключовими вузлами оборони російських військ на Луганщині можуть бути Сватове та Старобільськ » Може статись, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом, — Зеленський Президент України Володимир Зеленський допустив, що можливо Крим можна буде повернути дипломатичним шляхом Про це Зеленський сказав у розмові з Reuters. За словами президента, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях повернення Криму. «Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка», — сказав президент України Володимир Зеленський.