Може статись, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом, — Зеленський

Про це Зеленський сказав у розмові з Reuters.
За словами президента, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях повернення Криму.
«Немає іншого шансу, просто немає виходу, треба деокуповувати територію. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Безумовно, люди в Україні більше підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання. Що за коло осіб буде обговорювати це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати. Але, тим не менше, це моя думка», — сказав президент України Володимир Зеленський.
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