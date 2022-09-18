Церемонію поховання королеви Єлизавети покажуть 125 кінотеатрів

В понеділок, 19 вересня, церемонію поховання королеви Єлизавети транслюватимуть 125 кінотеатрів по всій Великій Британії.

Як повідомляє Sky News, в парках, на площах і соборах будуть встановлені екрани для перегляду.

Зокрема, похоронну службу у Вестмінстерському абатстві також транслюватимуть у прямому ефірі телевізійні канали BBC, ITV та Sky.

На заході будуть присутні президенти, прем’єр-міністри та члени королівських родин з усього світу.

Труну королеви буде доставлено у Вестмінстерське абатство на 123-річному лафеті. Його буде тягнути команда з 98 моряків, відомих як Державна гвардія, а 40 матросів маршуватимуть за лафетом.