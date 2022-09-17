ЗСУ завдали 15 ударів з неба і 250 із землі по розташуванню ворога – ОК «Південь»

Українські військові атакували ворога з неба і землі – авіація завдала 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань.

Джерело: оперативне командування «Південь»

Дослівно: «Двічі протягом бойового дня ворог спробував провести штурмові дії за напрямками: Правдине – Степова Долина та Архангельське – Іванівка. В обох випадках силами до взводу, незважаючи на підтримку танку Т-72 та БМП-2, успіху не мав, зазнавши втрат, відступив».

Протягом дня ворог здійснив 4 авіаудари по наших позиціях та ракетний удар по Криворіжжю. 4 рази обстрілював Нікопольський район».

Деталі: За даними ОК «Південь», українською авіацією завдано 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 250 вогневих завдань, в тому числі по районах зосередження живої сили і техніки поблизу Старої Збур’ївки, пункту управління, безпосередньо, в Херсоні, по станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці та по альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.

Підтверджені втрати ворога становлять: 33 військових, 2 танки, 152мм гаубиця «Мста-Б», 120-мм мобільний міномет, 9 одиниць авто-бронетехніки.

Решта втрат ворога дорозвідується.