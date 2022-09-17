В Изюме нашли захоронение военных со связанными руками

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец объявил, что в Изюме наряду с массовыми захоронениями гражданских лиц найдено и захоронение украинских военных со связанными руками.

Лубинец сказал журналистам в Изюме, что сам видел около двадцати найденных тел украинских военных со связанными за спиной руками. По словам Лубинца, их пытали перед тем, как застрелить.

Фотографий, видео и прочих подтверждений слов Лубинца пока нет, но он, выступая днем перед большой группой приехавших в Изюм журналистов, сказал им, что они сами смогут во всем убедиться.

Украинские власти, в том числе президент Зеленский, сообщают, что вблизи Изюма найдены захоронения более чем 400 человек. Пока предполагается, что большинство из них погибло под российскими бомбежками этой весной, когда россияне захватывали город.