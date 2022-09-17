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Тайвань призупиняє безвізовий режим для росіян

Тайвань

Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство Тайваню CNA із покликанням на МЗС острова.

Відомо, що росіяни могли без віз в’їжджати на острів і перебувати на ньому не більше як 21 день. Безвізовий режим поширювався на поїздки з метою туризму, бізнесу, участі у виставках, відвідування родичів. Нині Росію виключили з пробної програми для надання громадянам РФ безвізового в’їзду на острів після закінчення терміну її дії та подальшій пролонгації до 31 липня 2023 року.

Зазначається, що у 2018 році Росія була частиною пробної програми Міністерства фінансів, яка надала безвізовий в’їзд громадянам чотирьох країн, включаючи Таїланд, Бруней і Філіппіни. Відтоді програму декілька разів продовжували.

Міністерство закордонних справ Тайваню повідомило, що безвізовий режим був запропонований росіянам на пробній основі для розвитку туризму та двосторонніх торговельних зв’язків.

17 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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