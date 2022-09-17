Росія не реагує на пропозицію США щодо обміну ув’язненими, – Білий дім

Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Ми виступили із серйозною пропозицією, щоби повернути Бритні Грайнер і Пола Віллана додому, однак росіяни не відповіли на нашу пропозицію», — зауважив представник адміністрації Байдена.

За його словами, це не означає, що на цьому всі спроби американської сторони вичерпалися. Він підкреслив, що переговори продовжуються, й, крім того, адміністрація спілкується з членами родин Пола й Бритні та інформує їх про розвиток ситуації.