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Росія не реагує на пропозицію США щодо обміну ув’язненими, – Білий дім

Брітні Грайнер

Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Ми виступили із серйозною пропозицією, щоби повернути Бритні Грайнер і Пола Віллана додому, однак росіяни не відповіли на нашу пропозицію», — зауважив представник адміністрації Байдена.

За його словами, це не означає, що на цьому всі спроби американської сторони вичерпалися. Він підкреслив, що переговори продовжуються, й, крім того, адміністрація спілкується з членами родин Пола й Бритні та інформує їх про розвиток ситуації.

17 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США

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