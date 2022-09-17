Президента України просять позбавити громадянства суддю Богдана Львова, який має паспорт Росії

Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Богдан Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після 45-річчя. Повідомляється, що в день подачі заяви він перебував у Москві. Саме за російським паспортом Львова проводили операції з незадекларованою нерухомістю в Москві. Те що має російське громадянство суддя приховав від конкурсної комісії у 2017 році, коли обрала його до реформованого Верховного суду.

Також у жодній з майнових декларацій суддя не вказав, що його дружина – росіянка та володіє половиною квартири у Москві вартістю близько 11 млн грн.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – підстава для припинення повноважень.

«У коментарі журналістам сам суддя заявляв, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи та час, щоб «розібратися». Після виходу розслідування Богдан Львов знову заперечив наявність у нього громадянства країни-агресор. Водночас він так і не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів. Суддя також повідомив, що 15 вересня звернувся із заявою до правоохоронних органів. За даними «Схем», він написав заяву до Державного бюро розслідувань», — йдеться в повідомленні.

Громадські організації «Центр протидії корупції», Фундація DEJURE та ВГО «Автомайдан» звернулися зі спільною заявою до президента України Володимира Зеленського із закликом позбавити українського громадянства голову Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова.

«НАЗК та НАБУ притягти суддю до відповідальності за неправдиве декларування. Відсутність негайної та належної реакції на російське громадянство Богдана Львова від судової влади ми розцінюватимемо як толерування дій судді та підтримку збройної агресії РФ проти України», — йдеться в заяві.