На новому цвинтарі в Ізюмі знайдено 500 невідомих могил, у деяких з них — тіла дітей

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.
В Ізюмі на місцевому кладовищі знайдено масові поховання людей у період тимчасової окупації міста.
Станом на 16 вересня знайдено понад 500 могил. Більшість з них безіменні, на дерев’яних хрестах лише цифри. Деякі могили братські.
На одному з хрестів вказано 17 військовослужбовців ЗСУ. На деяких тілах вже виявлені ознаки тортур — мотузки на шиї, зав’язані руки.
Деякі могили належать дітям віком від 6 до 9 років.
- Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
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