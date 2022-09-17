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На новому цвинтарі в Ізюмі знайдено 500 невідомих могил, у деяких з них — тіла дітей

масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.

В Ізюмі на місцевому кладовищі знайдено масові поховання людей у період тимчасової окупації міста.

Станом на 16 вересня знайдено понад 500 могил. Більшість з них безіменні, на дерев’яних хрестах лише цифри. Деякі могили братські.

На одному з хрестів вказано 17 військовослужбовців ЗСУ. На деяких тілах вже виявлені ознаки тортур — мотузки на шиї, зав’язані руки.

Деякі могили належать дітям віком від 6 до 9 років.

  • Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
17 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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