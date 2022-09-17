У США розчаровані повільними темпами впливу санкцій на російську економіку Президента України просять позбавити громадянства суддю Богдана Львова, який має паспорт Росії » На новому цвинтарі в Ізюмі знайдено 500 невідомих могил, у деяких з них — тіла дітей В Ізюмі на кладовищі знайдено понад безіменні 500 могил, деякі з них братські. Є поховання з дітьми віком 6-9 років Про це повідомляє кореспондент Еспресо Артем Лагутенко. В Ізюмі на місцевому кладовищі знайдено масові поховання людей у період тимчасової окупації міста. Станом на 16 вересня знайдено понад 500 могил. Більшість з них безіменні, на дерев’яних хрестах лише цифри. Деякі могили братські. На одному з хрестів вказано 17 військовослужбовців ЗСУ. На деяких тілах вже виявлені ознаки тортур — мотузки на шиї, зав’язані руки. Деякі могили належать дітям віком від 6 до 9 років. Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.