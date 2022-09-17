Мария Йованович: США должны дать Украине дальнобойные системы, достигающие Крыма

Экс-посол США в Украине и старший эксперт Фонда Карнеги за международный мир Мария Йованович (Marie Yovanovitch) в пятницу призвала администрацию США снабдить Украину дальнобойными системами вооружений, способными достигать глубоких целей в Крыму. Об необходимости таких поставок она заявила в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки»:

«Мы должны предоставить Украине все, что можем, в смысле обеспечения безопасности, и это означает поставку более дальнобойных систем, которые могли бы наносить удары на большую глубину и достигали бы Крыма, а также других мест» – сказала Мария Йованович.

Также, по словам экс-посла США в Украине, Соединенные Штаты должны помочь украинцам «в мобилизации их оборонной промышленности» и заодно активизировать оборонную промышленность в США, которая «пока вообще не перешла на военный режим работы».

Мария Йованович считает, что Запад должен помочь Украине и с системами противовоздушной обороны:

«Российские военные, не достигая успеха в боях с украинской армией, делают своими целями гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, будь то дамбы, газопроводы или электросети, будь то Харьков или где-то еще. Это постыдно, и я думаю, что западные страны могут поставлять больше систем ПВО, чтобы защитить эту критически важную инфраструктуру от российских ударов. Так что, я думаю, что мы должны делать все, что можем, и так быстро, как только можем, чтобы Украина победила в борьбе против российской агрессии».

Экс-дипломат, на прошлой неделе побывавшая в Украине, сообщила, что увидела украинское общество единым и работающим на отпор агрессору:

«Это – полностью мобилизованное общество. Каждый в это военное время вносит свой вклад, каким бы он ни был: кто-то ездит по миру, рассказывая о том, что происходит в Украине и получая поддержку от иностранных политиков; кто-то воюет на фронте; кто-то водит “скорую помощь” и обеспечивает питанием пенсионеров, это совершенно невероятно. И я была поражена не только мужеством и целеустремленностью этих людей, но и их уверенностью в том, что они победят».

Мария Йованович уверена в том, что международное правосудие должно обязательно свершиться над российским руководством и всеми теми, кто ответственен за военные преступления в Украине:

«Я считаю, что призвать к ответственности Россию за эти преступления необходимо, и не только Путина, если он когда-либо будет для этого доступен, и не только его высших генералов, но и всех тех, кто совершил эти поистине отвратительные военные преступления. Их всех нужно привлечь к ответственности для того, чтобы украинцы могли жить дальше, зная, что правосудие совершено и справедливость в отношении их погибших соотечественников восстановлена. Также это нужно сделать для того, чтобы россияне поняли, какие преступления совершались от их имени. И, более всего, это важно для будущего: если Россия не будет привлечена к ответственности за весь тот ужас, который она творит в Украине, это практически станет приглашением для Владимира Путина совершить то же самое в других местах».

Полностью интервью с Марией Йованович скоро появится на сайте Русской службы «Голоса Америки».