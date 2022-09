Китай возможно начал поставлять боеприпасы армии РФ для войны в Украине — в сети Интернет появилось видео, выложенное бойцами ВСУ, где они обнаружили брошенный склад новых китайских боеприпасов на освобожденной недавно территории на Донецком направлении.

На видео показаны несколько китайских 60-мм минометных мин M-83A HE, которые, как утверждается, недавно были изъяты у российских войск. По словам военных, это не первый случай обнаружения подобных боеприпасов из Китая в последнее время. Вероятно Китай тайком продает российской армии оружие и боеприпасы.

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: A quite interesting video recorded by a #Ukrainian combatant on #Donetsk Front.

The video shows several #Chinese 🇨🇳 60mm M-83A HE mortar bombs —claimed to be recently seized from #Russian Troops. pic.twitter.com/jjLKAaxjtV

— War Noir (@war_noir) September 17, 2022