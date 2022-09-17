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Китай возможно начал поставлять боеприпасы армии РФ для войны в Украине

Китай возможно начал поставлять боеприпасы армии РФ для войны в Украине — в сети Интернет появилось видео, выложенное бойцами ВСУ, где они обнаружили брошенный склад новых китайских боеприпасов на освобожденной недавно территории на Донецком направлении.

На видео показаны несколько китайских 60-мм минометных мин M-83A HE, которые, как утверждается, недавно были изъяты у российских войск. По словам военных, это не первый случай обнаружения подобных боеприпасов из Китая в последнее время. Вероятно Китай тайком продает российской армии оружие и боеприпасы. 

17 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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