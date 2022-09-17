Блинкен о захоронениях в Изюме: «Все, кто совершил эти зверства и отдавал приказы, должны быть привлечены к ответственности»

В прошедшую пятницу глава Госдепартамента США Энтони Блинкен жестко высказался на пресс-конференции по поводу информации о массовых захоронениях, обнаруженных на де-оккупированных территориях на востоке Украины.

«К нашему ужасу, это часть континуума, продолжающейся истории. Всякий раз, когда Россия отступает с оккупированных ею регионов Украины, мы видим, что она оставляет за собой», — сказал Блинкен.

Речь шла о городе Изюм, который был только что освобожден в результате успешного контрнаступления ВСУ.

Госсекретарь считает, что в то время, «пока украинцы делают все возможное, чтобы вернуть земли, отнятые у них Россией», необходимо работать над «сбором доказательств и документированием зверств, которые были совершены».

Блинкен на прошлой неделе в очередной раз побывал в Украине.

«Я своими глазами видел город всего в нескольких километрах от Киева. Здания разбомблены. Обстреляны миномётными снарядами. Полностью разрушен жилой район… Не может быть никакого объяснения тому, что там было совершено. В лучшем случае это было халатностью. В худшем случае это было сделано намеренно», – заявил он.

«Во многих случаях можно говорить о военных преступлениях – именно в этом ключе, я думаю, надо рассматривать происходящее», – подчеркнул Энтони Блинкен, – …Кто-то должен понести ответственность, будь то через внутренние процессы Украины, будь то через механизмы в ОБСЕ, Организации Объединенных Наций, Международного уголовного суда – я думаю, будет очень важно собрать это все вместе, чтобы те, кто совершил зверства, и те, кто отдавал приказы, были привлечены к ответственности».